Tiger Woods lancia la TGL: modello Nba e tecnologia al centro

Con lo scopo di contrastare l’avanzata economica della Superlega araba, Tiger Woods e Rory McIlroy hanno deciso di lanciare una nuova competizione destinata a rivoluzionare il mondo del green. In collaborazione con il PGA Tour, e dopo aver fondato la ‘TMRW Sports’ (società tecnologica con un approccio progressista allo sport), i due campioni hanno annunciato che dal gennaio 2024 inizierà la The Golf League (TGL), che vanterà sei squadre composte ognuna da tre giocatori e andrà in scena il lunedì sera in 15 settimane diverse. La tecnologia sarà al centro del progetto e punterà ad arricchire l'esperienza dei telespettatori, con simulazioni anche virtuali. Le sfide dovrebbero durare due ore e si potrebbero giocare all'interno di stadi. Rory McIlroy ha spiegato: "Vogliamo portare il golf in un ambiente eccitante e incentrato sui fan. L'esperienza sarà paragonabile allo stare seduti a bordo campo durante una partita della NBA".