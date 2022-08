FedEx Cup: Scheffler in testa, Schauffele insegue

Nel secondo round del Tour Championship, ultimo atto del PGA Tour 2021-22 che assegnerà al vincitore della FedEx Cup un jackpot di 18 milioni di dollari, Scottie Scheffler resta in testa ma a metà gara inizia a sentire il fiato sul collo di Xander Schauffele. Ad Atlanta (Usa), all'East Lake Golf Club (par 70) il leader mondiale, che ha iniziato la gara con un totale di "-10" colpi, è rimasto in testa con "-19" dopo un giro in 66 (-4). A 36 buche dalla fine, il 26enne di Ridgewood è inseguito dal californiano Schauffele, secondo con "-17" alla fine di un round chiuso in 63 (-7), con sei birdie, un bogey e un eagle show alla 18. Buona prova anche di Jon Rahm. Lo spagnolo continua a risalire posizioni e attualmente si trova in 3ª posizione con "-13". Come Schauffele, l'iberico ha realizzato un 63 (-7) e si è riportato sotto. Poco più indietro Patrick Cantlay (che la FedEx Cup l'ha conquistata nel 2021 ed è reduce dall'exploit al BMW Championship) e Sungjae Im, entrambi quarti con "-12". Più defilati il cileno Joaquin Nimeann, 6° con "-11", e il nordirlandese Rory McIlroy, 7° con "-10".