Superlega araba, 100 milioni per Smith: "Offerta irrinunciabile"

Cameron Smith, numero 2 al mondo, è passato dal PGATour alla Superlega araba. In un’intervista a Golf Digest il 29enne ha spiegato come la sua scelta sia stata la logica conseguenza di un’offerta irrinunciabile. La LIV Golf ha messo sul piatto 100 milioni di dollari per l’ingaggio dell’australiano, che ha firmato un contratto pluriennale: “Il denaro ha rappresentato sicuramente un fattore determinante per la mia decisione". Inoltre, 29enne ha voluto sottolineare che per lui, in ogni caso, “la cosa più importante è che il programma è davvero allettante”. Infine, conclude: “Potrò trascorrere più tempo a casa in Australia e forse anche organizzare un evento laggiù. Fino a questo momento non ho potuto farlo e la possibilità di riavere quella parte della mia vita è stata molto allettante”.