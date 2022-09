Superlega, Gooch leader a Boston. Johnson sale, cede Smith

Talor Gooch resta da solo in testa al "The Invitational" a Boston e avvicina la prima vittoria in carriera nella LIV Series Golf grazie a un secondo giro in 65 (-5) su un totale di 128 (63 65, -12) colpi. L'americano precede in classifica il cileno Joaquin Niemann, in seconda posizione con 129 (-11) davanti a un altro statunitense, Dustin Johnson, 3° con 130 (-10) dopo una bella rimonta che lo ha visto risalire dalla 10ª posizione. L'ex numero uno al mondo è stato uno dei protagonisti del secondo round negli Usa, con il miglior parziale della giornata con un 63 (-7). Brutte notizie per Cameron Smith, che perde terreno: l'australiano, secondo nel world ranking, scivola dalla 3ª alla 8ª posizione con 133 (-7). Nella competizione a squadre, a guidare il leaderboard con "-22" è ora il team "4 Ages GC" capitanato da Johnson, con Gooch, Patrick Reed e Pat Perez. Insegue, con "-19", la compagine "HY Flyers GC" di Phil Mickelson, con Bernd Wiesberger, Cameron Tringale e Matthew Wolff.