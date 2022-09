Superlega, a Boston trionfo milionario per Johnson

Dustin Johnson trionfa a Boston. L’americano (67 63 65), con un eagle alla prima buca del play-off, ha superato il cileno Joaquin Niemann (64 65 66), l'indiano Anirban Lahiri (66 65 64) vincendo così il "The Invitational", quarto appuntamento del 2022 della LIV Series Golf. Sul percorso del The Invitational Golf Club (par 70), i tre golfisti hanno chiuso le 54 buche regolamentari con un totale di 195 (-15), ma allo spareggio una magia dell’americano ha fatto la differenza. Con il trionfo nella gara individuale (il primo in Superlega) l’ex numero 1 del mondo ha guadagnato 4 milioni di dollari ma non solo. Infatti, l’exploit nella competizione a squadre con i “4 Ages GC” (con Talor Gooch, Pat Perez e Patrick Reed) gli è fruttato altri 750.000 dollari. Johnson, al termine della competizione, ha dichiarato: “Volevo finalmente ottenere la mia prima vittoria qui e ora posso dire di avercela fatta. Ho giocato sicuramente bene e sono soddisfatto di quanto fatto". Cameron Smith, al suo debutto sul circuito separatista, si è classificato 4° con 196 (-14). Stesso punteggio per l’inglese Lee Westwood.