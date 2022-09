Golf, ranking: Scheffler in testa. Hovland in Top 10

Nella Top 10 mondiale del ranking maschile di golf si registra un unico cambiamento. Il norvegese Viktor Hovland prende il posto dell'inglese Matt Fitzpatrick, passando dall'11ª alla 10ª posizione in classifica. Per il resto tutto immutato, con Scottie Scheffler che resta leader mondiale davanti all'australiano Cameron Smith e al nordirlandese Rory McIlroy a completare il podio. Per quanto riguarda l'Italia il migliore è ancora Francesco Molinari, 169°, mentre Guido Migliozzi si trova in posizione n.186.