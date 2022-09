Malagò: "Open d'Italia? Figli della Ryder Cup 2023"

Nel corso della conferenza stampa per presentare il 79° Open d’Italia di golf, tenutasi nel Salone d’onore del Coni , Giovanni Malagò ha parlato degli effetti della Ryder Cup 2023 in programma dal 15 al 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ( Roma ). Il numero uno del Coni ha dichiarato: “La Ryder Cup a Roma nel 2023 è un evento che ci dà un prestigio sportivo a dir poco mostruoso a livello mondiale. Oggi si parla dell'Italia grazie a questa grande manifestazione. L'Open d'Italia è figlio della candidatura della Ryder". Malagò ha poi concluso elogiando il presidente della Federgolf Franco Chimenti : “È un grande uomo e un visionario. Qui c'è un cammino che si chiude oggi, ma avrà l'apoteosi nell'evento del prossimo anno".

Chimenti: "Saremo al centro di tutto"

Il presidente della Federgolf Franco Chimenti non ha nascosto l'emozione: "Sono tanti i campioni che parteciperanno all'Open d'Italia per conoscere i campi della Ryder Cup 2023: saremo al centro di tutto, sarà un'apoteosi. È un momento molto fortunato per il golf azzurro. Abbiamo appena vinto l'Eisenhower Trophy per la prima volta, superando la Svezia: è stato un successo strepitoso che ha proiettato l'Italia nella storia".

Zingaretti: "Evento sportivo di levatura mondiale"

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in merito ha dichiarato: "Oggi è una vittoria collettiva. Insieme, in questi anni, abbiamo costruito politiche ed eventi che nessuno immaginava. Non c'era un sistema, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a mettere in campo una visione a lungo termine e grandi investimenti. Il risultato è un evento sportivo di levatura mondiale. Roma può diventare una sede fondamentale per il golf italiano e internazionale".