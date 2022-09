Ranking golf: comanda Scheffler, McIlroy ora è secondo

Rory McIlroy supera Cameron Smith e sale al secondo posto della classifica mondiale di golf. Il nordirlandese, secondo classificato al BMW PGA Championship, in Inghilterra, si avvicina così a Scottie Scheffler, leader dell'OWGR. Per quel che riguarda la Top 10, Will Zalatoris vola all'ottavo posto scavalcando Collin Morikawa.