MacIntyre batte Fitzpatrick e vince l'Open d'Italia

ROMA - Lo scozzese Robert MacIntyre vince, con un punteggio di 270 (70 69 67 64, -14), la 79ª edizione dell'Open d'Italia di golf: secondo titolo in carriera per il 26enne di Oban in 85 apparizioni. Era dal 1999 (Dean Robertson a Torino) che uno scozzese non riusciva a imporsi all'Open d'Italia. MacIntyre, 26enne di Oban, ha superato al play-off disputato al Marco Simone Golf & Country Club l'inglese Matt Fitzpatrick, tra i big della competizione. "Conquistarmi un posto nel team Europe è il mio unico grande obiettivo del prossimo anno. Questo è un successo speciale, che significa molto", ha dichiarato il vincitore durante la premiazione. Al terzo posto con 271 (-13) il francese Victor Perez e al quarto con 272 (-12) il nordirlandese Rory McIlroy. Il migliore tra gli italiani è stato Edoardo Molinari, 27° con 282 (-2), seguito da Francesco Molinari e da Guido Migliozzi, 34esimi con 283 (-1).