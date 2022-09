Golf, Donald turista per Roma dopo l'Open d'Italia

Luke Donald turista per Roma. Il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023, a conclusione dell'Open d'Italia ha colto l'occasione per ammirare da vicino le bellezze della capitale. Da Fontana di Trevi alla Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, dal Pantheon al Colosseo. L'inglese, ex numero 1 al mondo del green, si è concesso anche un gelato per le vie del centro e, per concludere, ha mangiato una buona pizza. A cena, insieme a lui, uno degli altri possibili protagonisti del team Europe della Ryder Cup, ovvero il norvegese Viktor Hovland, 11° nella classifica internazionale e immortalato alle prese con un tipico tonnarello cacio e pepe. Donald ha salutato la capitale sulle sue storie di Instagram, scrivendo "Arrivederci Roma". Aspettando la prossima Ryder Cup.