Presidents Cup, Stati Uniti implacabili: comandano 8-2

Usa 8-2

La compagine a stelle e strisce, guidata da Davis Love III, conduce adesso per 8-2 su quella di Trevor Immelman. Il duo composto da Justin Thomas/Jordan Spieth ha regalato spettacolo arginando (con il risultato di 2&1) la concorrenza di Adam Scott/Cameron Davis. Vittorie anche per Patrick Cantlay/Xander Schauffele (3&2 su Hideki Matsuyama e Tom Kim) e Billy Horschel/Max Homa (1 up su Corey Conners/Taylor Pendrith). Pareggio invece tra Scottie Scheffler/Sam Burns e Sungjae Im/Sebastian Munoz, così come quello tra Kevin Kisner/Cameron Young e Mito Pereira/Christiaan Bezuidenhout. Unica nota stonata per Team Usa è l'assenza di vittorie da parte del numero 1 del mondo Scottie Scheffler