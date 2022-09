Ryder Cup: terzo posto per Migliozzi nella European Points List

Exploit per Guido Migliozzi: il golfista azzurro, reduce dal trionfo in rimonta all'Open de France, nella cornice de Le Golf National di Guyancourt, vola anche nel ranking relativo alla Ryder Cup che si disputerà dal 29 settembre 2023, a Roma. Il 25enne vicentinoha infatti guadagnato ben 13 posizioni nella European Points List, raggiungendo il 3° posto alle spalle del nordirlandese Rory McIlroy, secondo, e del leader della classifica, l'irlandese Shane Lowry. I primi tre classificati della European Points List, più quelli della World Points List (Migliozzi è 5°), si conquisteranno un posto di diritto nel team Europe. Roster che si completerà con le sei wild card del capitano Luke Donald.