Il PGA Tour ha deciso di intraprendere un'azione legale verso la Superlega araba in quanto ritenuta responsabile di "aver indotto giocatori-membri a violare i contratti in essere con il massimo circuito americano maschile". È l'ennesimo capitolo di uno scontro che non intende placarsi e che si fa sempre più duro con il passare del tempo. Inoltre, il PGA Tour ha chiesto risarcimenti per "mancati profitti, danni alla reputazione e al marchio, oltre che il pagamento delle spese legali".