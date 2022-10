Golf, Senior Italian Open e Mallorca Open aspettando la Ryder Cup

MAIORCA (Spagna) - Per la terza settimana consecutiva il DP World Tour fa tappa in Spagna e dall'Andalusia si sposta in direzione delle Baleari per il Maiorca Golf Open. Quartultimo appuntamento stagionale del massimo circuito continentale, in programma dal 20 al 23 ottobre sul percorso del Son Muntander GC di Palma di Maiorca. Al torneo prenderanno parte anche quattro italiani: spicca la presenza di Renato Paratore, il miglior azzurro partecipante all'Andalucia Masters con un 32° posto, seguito da Francesco Laporta, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan. Tutti ad inseguire il titolo detenuto dal danese Jeff Winther. Occhio alla Spagna, però, perché dopo i successi conseguiti da Jon Rahm nell'Open disputato in casa e da Adrian Otaegui all'Andalucia Masters, gli spagnoli inseguono la terza vittoria consecutiva sui circuiti del DP World Tour. Otaegui sarà ancora tra i favoriti e con lui, tra gli iberici, ecco pure Rafael Cabrera Bello, Nacho Elvira e Angel Hidalgo. Buone chance anche per il neozelandese numero 25 al mondo, Ryan Fox, i gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, i sudafricani Erik Van Rooyen e Daniel Van Tonder, così come per il thailandese Jazz Janewattananond e l'inglese Eddie Pepperell. L'evento, che precede il Portugal Masters, in programma dal 27 al 30 ottobre a Vilamoura, metterà in palio un montepremi da 2 milioni di dollari.