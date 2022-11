Golf: Molinari e Scheffler arretrano in Messico, Henley vola

In Messico, Francesco Molinari non riesce a ripetere la buona prova offerta nel primo giro e, a metà gara del World Wide Technology Championship at Mayakoba, scivola dal 3° al 14° posto. A Playa del Carmen, nel torneo del PGA Tour, il torinese con un round in 70 (-1) su un totale di 134 (64 70, -8), ha perso terreno e ora è distante otto colpi da Russell Henley, nuovo leader con 126 (63 63, -16). Sul percorso del El Camaléon GC (par 71), grande gara per l'americano, unico giocatore in campo a far registrare una prova bogey free nelle prime 36 buche. Il suo score è il migliore nella storia della competizione. Al fianco di Molinari, in 14ª posizione ecco, tra gli altri, Collin Morikawa e Viktor Hovland, rispettivamente numero 9 e 11 al mondo. Battuta d'arresto per Scottie Scheffler. L'americano, numero 2 mondiale, è passato dalla 7ª alla 29ª posizione con 136 (-6). Si allontanano, per il 26enne di Ridgewood, le possibilità di ritornare sul trono mondiale. Per superare il nordirlandese Rory McIlroy (assente per l'occasione), Scheffler ha bisogno di una vittoria o di un secondo posto (in solitudine).