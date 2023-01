Il green mai visto prima: si accende Sky Sport Golf

Un canale dedicato per intero al golf: basta digitare il 206 sul telecomando e sullo schermo comparirà un colore dominante, il verde, quello dei green di tutto il mondo. Sky ha presentato con un certo orgoglio la sua ultima creatura, Sky Sport Golf, realizzata in collaborazione con Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (partnership valida per un triennio), che trasmetterà più di 35 tornei ad ogni stagione, compreso l'appuntamento più atteso, programmato tra il 29 settembre e il 1° ottobre: la Ryder Cup, il torneo di maggior prestigio al mondo, che per la prima volta si disputerà in Italia, a Roma. Tra le competizioni in onda quest'anno il piatto forte è rappresentato dai 4 Major: Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship.