Golf: Rahm torna numero 1 al mondo e Tiger Woods lo incorona

In California Jon Rahm si prende tutto: vince il The Genesis Invitational, torna numero 1 al mondo, conferma la sua leadership nella FedEx Cup, festeggia il decimo titolo in carriera sul PGA Tour e si porta a casa 3.600.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 20.000.000. Bottino pieno per lo spagnolo che, a Pacific Palisades si è imposto con un totale di 267 (65 68 65 69, -17), superando di due colpi l'americano Max Homa, 2/o con 269 (-15) davanti al connazionale Patrick Cantlay, 3/o con 270 (-14).