Ranking Golf: Scheffler e Mcllroy sprecano, Rahm resta n.1. Molinari vicino a top 100

Scottie Scheffler e Rory McIIroy sprecano, Jon Rahm ringrazia e resta sul trono mondiale. Kurt Kitayama è stato il grande protagonista dell’Arnold Palmer Invitational che ha vinto con 279 (67 68 72 72, -9) colpi sul percorso dell’Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge, a Orlando in Florida, in un contesto che comprendeva 44 tra i primi cinquanta giocatori del ranking mondiale e dove ha offerto una bella prova Francesco Molinari, 14° con 284 (69 75 70 70, -4). Il 30enne di Chico (California), due successi sul DP World Tour, ha conquistato il primo titolo alla 50ª gara disputata sul PGA Tour superando di misura Harris English e il nordirlandese Rory McIlroy (a segno nel 2018), numero tre mondiale, secondi con 280 (-8), e di due colpi Scottie Scheffler, numero due della classifica e campione uscente. Dunque, non cambiano le prime tre posizioni del world ranking. Nonostante un deludente 39/o posto a Orlando, lo spagnolo Rahm ha conservato la leadership. Lo statunitense e il britannico, che si sono classificati rispettivamente al 4/o e al 2/o posto negli Usa, falliscono l'opportunità di sorpasso. Con questo exploit, Kurt Kitayama è entrato nella Top 20 passando dalla 46/a alla 19/a piazza.