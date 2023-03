Golf, WGC: bene Scheffler e Mcllroy. Male Rahm

Il buon inizio di Scottie Scheffler e Rory McIlroy, la falsa partenza di Jon Rahm. In Texas, il World Golf Championship-Dell Technologies Match Play è iniziato nel segno delle conferme e delle sorprese. Ad Austin, il numero 1 mondiale e campione in carica Scheffler ha regolato (1 up il risultato finale) Davis Riley dopo una sfida più equilibrata del previsto. Mentre il nordirlandese McIlroy, terzo nel world ranking, ha dominato (3&1) l'incontro con Scott Stallings. All'Austin Country Club, sconfitta a sorpresa per Rahm. Lo spagnolo, secondo al mondo, è stato battuto (2&1) da Rickie Fowler.