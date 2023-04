Golf, Masters Augusta: Tiger Woods si ritira

TORINO - Tiger Woods si ritira dal Masters. Il cinque volte campione è stato infatti costretto all'abbandono per problemi fisici, secondo quanto hanno reso noto gli organizzatori. "A causa di un problema fisico - ha spiegato un portavoce dell'evento -, Tiger Woods ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal Masters, dopo aver completato sette buche del terzo giro". "The Big Cat", seppur con l'ultimo punteggio utile, per la 23esima volta consecutiva aveva superato il taglio eguagliando il record di Gary Player e Fred Couples. Dal 1997 Tiger non è mai uscito di scena a metà gara nel Major più affascinante del golf mondiale. Sui social, il campione statunitense ha scritto di essere "deluso" e che il motivo del suo ritiro è "a causa del riaggravarsi della mia fascite plantare. Grazie ai fan e a The Masters che mi hanno mostrato così tanto amore e supporto. Buona fortuna ai giocatori di oggi", ha aggiunto Woods.