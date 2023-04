Golf, Masters 1997: pallina Woods venduta per 64.000 dollari

Una pallina da golf che Tiger Woods regalò a un giovane fan durante il quarto round del The Masters del 1997, anno della prima (di cinque) "Green Jacket" vinte dal californiano, è stata venduta 64.124 dollari dalla Golden Age Auctions. La base d'asta era di 500 dollari per la pallina modello "Titleist" con l'autografo di Woods impresso. Dopo aver chiuso la quinta buca del The Masters 1997, "The Big Cat" consegnò la palla a Julian Nexsen che, all'epoca, aveva 9 anni. Poi, Woods chiuse in gloria il torneo conquistando il primo dei suoi 15 Major affermandosi come più giovane vincitore nella storia del Masters.