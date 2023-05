Golf, Koepka trionfa al Pga Championship: quinto Major in bacheca

OAK HILL (FLORIDA) - Per la terza volta in carriera, dopo la doppietta 2018-19 - la prima volta ottenne anche il punteggio più basso su 72 buche: 264 (-15),(69-63-66-66) -, Brooks Koepka vince il Pga Championship di golf e mette in bacheca il quinto Major della sua carriera agganciando così in questa speciale classifica Seve Ballesteros e Byron Nelson. Tra i giocatori in attività solo Tiger Woods (15) e Phil Mickelson (6) ne hanno conquistati di più. A Oak Hill lo statunitense ha chiuso con un punteggio di tre sotto il par, pari a 271 punti, superando di due colpi il norvegese Viktor Hovland e il connazionale Scottie Scheffler. Un successo importantissimo per il fresco 33enne - li ha compiuti lo scorso 3 maggio - di West Palm Beach che raggiunge così la 13ª piazza del ranking mondiale e si posiziona al numero 2 della classifica della Ryder Cup.