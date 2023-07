Golf, Mcllroy furioso: "Piuttosto che giocare nella LIV mi ritirerei"

"Se la LIV Golf fosse l'ultimo posto al mondo sulla terra dove giocare, sceglierei di ritirarmi. E' quello che penso". Così Rory McIlroy, al termine del primo round dello Scottish Open, ha commentato l'ipotesi relativa alla richiesta della Superlega araba, rivolta al PGA Tour, di vedere il nordirlandese e Tiger Woods capitanare due team del circuito separatista del green. "Piuttosto di giocare lì, smetterei", ha ribadito ancora il numero 3 al mondo. Da sempre principale antagonista della LIV Golf, nonostante l'accordo sancito con il PGA Tour, McIlroy non prende minimamente in considerazione l'ipotesi di giocare, in futuro, in un circuito globale finanziato dal PIF, fondo sovrano saudita.