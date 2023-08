Golf, Ryder Cup: svelata la squadra degli Stati Uniti

Tra i protagonisti figurano Justin Thomas, Rickie Fowler, il cinque volte campione major Brooks Koepka. Convocati anche Jordan Spieth, Collin Morikawa e Sam Burns alla sua prima Ryder Cup. La Ryder Cup si giocherà dal 29 settembre al 1 ottobre al Marco Simone golf club alle porte di Roma. Gli americani non vincono fuori casa dal 1993 al The Belfry in Inghilterra, alcuni degli atleti americani di questa squadra non erano nemmeno nati all'epoca.