Constance Belle Mare Plage e Lemuria: il golf da Mauritius a Seychelles

Il Constance Belle Mare Plage , resort 5 stelle del pluripremiato gruppo alberghiero Constance Hotels & Resorts, leader nell’ospitalità di lusso nell’Oceano Indiano, sorge sulla lunga spiaggia bianca di Belle Mare, sulla costa est di Mauritius. Immerso in una natura tropicale, questa struttura gioiello è da sempre un luogo dove tutti possono trovare la propria dimensione, che si tratti di una vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici. Non a caso offre ai viaggiatori l’opportunità di vivere tante appassionanti esperienze per una fuga all’insegna del gusto, del relax e anche dello sport. Tante le attività sportive che è possibile praticare in questo eden naturale: dagli sport acquatici come windsurf e kitesurf al trekking e alle passeggiate nella natura incontaminata.

Ma è il golf la vera attrazione per i viaggiatori più sportivi. Progettati da stimati professionisti come Hugh Baiocchi, Peter Alliss e Rodney Wright, sono tre i campi da golf regolamentari a 18 buche firmati Constance che si rivolgono sia ai dilettanti che ai professionisti, offrendo un’esperienza stimolante per tutti gli ospiti. Due di questi sorgono proprio al Constance Belle Mare Plage: The Legend, il primo campo aperto nel 1992 a Belle Mare accanto a una delle spiagge più belle di Mauritius, e The Links. Entrambi sorgono in location mozzafiato, che hanno contribuito a consacrarli tra i course preferiti dai golfisti professionisti provenienti da tutto il mondo. Infine, al Constance Lemuria, tra lagune cristalline e una vegetazione abbondante, spicca il Lemuria Golf Course, l’unico campo regolamentare a 18 buche alle Seychelles.

Ma è appunto il Constance Belle Mare Plage a essere designato come una delle principali destinazioni per il golf a livello mondiale. Non a caso è stato recentemente premiato come miglior campo da golf nell'Oceano Indiano ai World Golf Awards 2022, un prestigioso riconoscimento che aggiunge un altro capitolo alla straordinaria narrativa sul golf di Constance Hotels & Resorts. Ma non solo, il resort è inserito tra le European Tour Destinations, importante network internazionale di strutture di alto livello strettamente legate all’European Senior Tour, tra le più prestigiose manifestazioni golfistiche del mondo, in programma dal 4 al 10 dicembre. Con la partecipazione del gotha del golf internazionale, infatti, qua ogni anno va in scena la tappa conclusiva del Legends Tour con la finale stellare dell’MCB Tour Championship, che scrive la storia della stagione professionistica Over 50. Oltre ai tornei Amateur Trophy, Constance Hotels Pro-Am, MCB Pro Am e MCB Tour Championship, nella decima edizione della competizione, andata in scena dal 28 marzo al 3 aprile 2022, ha visto la luce il nuovo torneo Celebrity Series con grandi celebrità dello sport, dello spettacolo e dei media. La prossima edizione avrà luogo dal 4 al 10 dicembre 2023 e promette di regalare spettacolo ed emozioni agli ospiti del Constance Belle Mare Plage.

Anche i visitatori, infatti, possono approfittare di questi grandi eventi internazionali o di una vacanza al Constance Belle Mare Plage per prendere le prime lezioni di golf sui campi verde smeraldo oppure per sfidare amici e famiglia in avvincenti gare a pochi passi dall’Oceano Indiano. Passando da buche in spettacolari panorami lagunari a location avvolte dal lussureggiante fogliame tropicale, ogni round si trasforma in un'esperienza da ricordare. E per deliziare il palato dopo un’avvincente partita sui campi verde smerando del Constance Belle Mare Plage, celebrando l’intenso connubio tra gusto e golf, all’interno della Club House del campo The Legend, gli ospiti trovano il ristorante Deer Hunter. Il raffinato locale propone piatti tradizionali della cucina dell’Oceano Indiano in un’atmosfera autentica e suggestiva, ideale anche per una romantica cena sotto le stelle con la dolce metà. La location, infatti, vanta una sorprendente vista sulla diciottesima buca del campo da golf, da dove spesso si possono anche osservare esemplari di cervo di Java. Particolarmente emozionante la golden hour: all’ora del tramonto l’atmosfera si fa ancora più speciale e il cielo diventa infuocato, tingendosi di sfumature intense dal rosso al viola, dall’arancione al rosa.

Con l’obiettivo di offrire agli ospiti elevati standard sia per quanto concerne lo sport che il puro divertimento, Constance Hotels & Resorts propone un'offerta completa e su misura per ciascun giocatore. Non a caso, il gruppo alberghiero mauriziano leader nell’ospitalità di lusso con sette resort eco-chic nell’Oceano Indiano, con oltre 30 anni di esperienza nel campo del golf, è guidato da una vera passione per lo sport ed è abile nel creare esperienze eccezionali in location incantevoli, che riempiono il cuore di ricordi indelebili e fanno vibrare di emozione l’anima dei viaggiatori. Oltre che scenografica location per lo sport e i grandi eventi internazionali, come il sopracitato MCB Tour Championship, il Constance Belle Mare Plage è garanzia di infinito piacere per il corpo e lo spirito. Dopotutto, per Constance Hotels & Resorts tutti gli ospiti sono delle stelle e un soggiorno in questo eden naturale sull’isola delle spezie è molto più di una semplice vacanza, si traduce in divertenti sfide, dolci emozioni, incontri avvincenti e scoperte da custodire nel cuore.

Sull’incontaminata Isola di Praslin alle Seychelles, sorge il Constance Lemuria, hotel 5 stelle lusso del gruppo Constance Hotels & Resorts, affiliato a Leading Hotels of The World per i suoi altissimi standard qualitativi. In perfetta armonia con la natura autentica che circonda la struttura gioello, gli ospiti godono di una vacanza indimenticabile che celebra la bellezza in tutte le sue forme e riempie gli occhi di meraviglia al primo sguardo, lasciando nel cuore dei visitatori emozioni indelebili. Questo eden incontaminato è come una tavolozza di colore nelle mani di un pittore: dal rosa delle rocce granitiche al turchese dell’Oceano Indiano, dal bianco delle spiagge abbaglianti al verde della vegetazione rigogliosa.

Il Constance Lemuria assicura una fuga all’insegna del gusto, del relax e anche dello sport. Sono pressoché infinite, infatti, le emozioni che regala questo paradiso perduto. Gli amanti della buona cucina trovano diversi ristoranti e bar in cui assaggiare i tipici piatti creoli, con ingredienti sempre freschi e di assoluta qualità, per apprezzare anche i sapori esotici oltre che le bellezze mozzafiato dell’arcipelago. La location più romantica è il ristorante The Nest, con vista su Petite e Grande Anse Kerlan e la possibilità di allestire “on the rocks” un romantico tavolino per cene indimenticabili a lume di candela, ma una tra le esperienze più apprezzate dai viaggiatori è la cena gourmet al ristorante DIVA guidato dallo chef Vila, che propone menu à la carte o degustazione che sorprende al primo assaggio. I visitatori alla ricerca di un relax intenso troveranno la propria dimensione nella Constance Spa, dove trattamenti innovativi e antichi rituali realizzati con prodotti naturali rigenerano il corpo e la mente. Infine, i più avventurosi possono optare per passeggiate nella foresta tropicale o sport acquatici: windsurf e kayak, oppure snorkeling e immersioni.

Ma parlando di sport è ancora una volta il golf a prendersi la scena: il Lemuria Golf Course, l’unico campo regolamentare a 18 buche alle Seychelles, progettato dall’architetto Rodney Wright con la consulenza del campione di golf Marc Antoine Farry, è garanzia di incontri avvincenti e partite emozionanti, anche grazie alle bellezza unica delle sue buche. Dalla vista spettacolare sull’iconica Anse Georgette al lussureggiante fogliame tropicale, da scorci a picco sull’Oceano Indiano a viste mozzafiato sulla soffice spiaggia bianca. Impossibile poi perdersi il suggestivo l’aperitivo alla buca 15, sorseggiando un cocktail dissetante o un calice di bollicine, magari proprio durante l’ora del tramonto quando la luce avvolge i giocatori e il campo verde smeraldo. Anche questo pluripremiato green è location di importanti tornei internazionali: ha ospitato il Legends Tour in veste di penultima tappa della stagione, prima che tutti i campioni del golf si traferissero al Constance Belle Mare Plage di Mauritius per giocare l’MCB Tour Championship, l’appuntamento conclusivo.