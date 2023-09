Tra golf e relax nella natura dell’Oceano Indiano

Che si tratti di una vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici, il Constance Belle Mare Plage , 5 stelle del gruppo alberghiero Constance Hotels & Resorts, leader nell’ospitalità di lusso nell’Oceano Indiano, rappresenta una scelta senza dubbio vincente. L’elegante struttura sorge sulla lunga spiaggia bianca di Belle Mare, sulla costa est di Mauritius ed è immersa in una natura tropicale. Un’esperienza unica, un’accattivante fuga all’insegna del gusto, del relax e anche dello sport. Infatti, sono davvero numerose le attività sportive che è possibile praticare in questo eden naturale: dagli sport acquatici (come windsurf e kitesurf), al trekking, fino alle passeggiate tra la natura più pura.

MAURITIUS, UN PARADISO PER IL GOLF

Ma è il golf la vera attrazione per i viaggiatori più sportivi. Sono due i campi da golf regolamentari a 18 buche che si rivolgono sia ai dilettanti che ai professionisti: il Legend e il Links. Entrambi sorgono in location mozzafiato, che hanno contribuito a consacrarli tra i percorsi preferiti dai golfisti provenienti da tutto il mondo. La proprietà del gruppo Constance Hotels & Resorts dal 2016 è stata nominata ufficialmente European Tour Destination. Le European Tour Destinations fanno parte delle European Tour Properties, importante network internazionale di strutture di alto livello strettamente legate all’European Senior Tour, tra le più prestigiose manifestazioni golfistiche del mondo. Ogni anno su questi green va in scena la tappa conclusiva del Sen Tour, con la finale stellare dell’MCB Tour Championship, che scrive la storia della stagione professionistica Over 50. La prossima edizione di questo prestigioso torneo internazionale avrà luogo dal 4 al 10 dicembre 2023. Gli ospiti del Constance Belle Mare Plage possono quindi calcare i green amati dalle star internazionali di questo sport, che negli anni hanno collezionato diversi prestigiosi riconoscimenti. Ultimo in ordine temporale il premio come miglior campo da golf dell'Oceano Indiano 2022 ricevuto dal Legend Golf Course alla nona edizione dei World Golf Awards che si è svolta lo scorso novembre. I due campi, che si estendono su 140 ettari - The Legend e The Links – sono stati progettati rispettivamente da Hugh Baiocchi e Rodney Wright con Peter Allis. Ogni buca porta i golfisti all’interno di un viaggio in un diverso ecosistema, che talvolta presenta ostacoli come corsi d’acqua o fitta vegetazione, con l’incognita di una brezza marina che talvolta soffia più forte. Una partita di golf rappresenta spesso un momento prezioso per contemplare la natura ed entrare in armonia con essa. Quando si raggiunge la buca 17 del Links ci si trova immersi in uno scenario che lascia senza fiato, tra mare e montagna. La “signature hole” si affaccia sulla baia lambita da acque turchesi.

L’ESSENZA DELLE SEYCHELLES AL CONSTANCE LEMURIA

Il viaggio sui campi più spettacolari dell’Oceano Indiano continua e si sposta da Mauritius alle Seychelles. Sull’ isola di Praslin sorge infatti il Constance Lemuria, hotel 5 stelle lusso del gruppo Constance Hotels & Resorts, affiliato a Leading Hotels of The World per i suoi altissimi standard qualitativi. Il Lemuria Golf Course, unico percorso regolamentare a 18 buche dell’intero arcipelago con magnifica vista panoramica sull’iconica Anse Georgette, è sede di importanti tornei internazionali ed ha ospitato il Legends Tour in veste di penultima tappa della stagione. Gli sportivi, oltre al golf, al Constance Lemuria hanno un’ampia scelta di attività: dal windsurf al kayak, dallo snorkeling alle immersioni nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano, fino al trekking per scoprire gli spot più suggestivi e panoramici dell’isola. Il paradiso perduto del Constance Lemuria è un trionfo di colori, che lasciano l’ospite assolutamente in estasi. Un luogo dal fascino eco-chic che accontenta tutti i gusti: gli amanti della buona cucina, infatti, trovano diversi ristoranti e bar in cui assaggiare i tipici piatti creoli o esotici. La location più romantica è senza dubbio il ristorante The Nest, con la possibilità di allestire “on the rocks” un romantico tavolino per cene indimenticabili a lume di candela. Da non perdere la cena gourmet al ristorante DIVA, guidato dallo chef Vila, che propone menu à la carte o degustazioni che sorprendono al primo assaggio. I visitatori alla ricerca di un relax naturale, invece, troveranno la propria dimensione nella Constance Spa tra antichi rituali e programmi personalizzati all’avanguardia.