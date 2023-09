Ryder Cup, McIlroy: "Imbattibile". Hojgaard: "Esperienza speciale"

"Ho cambiato idea sulla Ryder Cup nel corso degli anni? Sì, nel 2009 ero focalizzato solo su me stesso, volevo ottenere obiettivi individuali. Adesso amo fare parte del Team Europe, ovviamente mi diverto ancora tanto a giocare i tornei individuali ma niente batte questa settimana. Tutti sanno che è un periodo di transizione per il Team Europe, con molti giocatori giovani che stanno entrando a farne parte". Lo ha detto Rory McIlroy, numero 2 al mondo e leggenda vivente del golf con quattro tornei Major in bacheca, durante la conferenza tenutasi al Marco Simone Golf & Country Club, sede dell'imminente Ryder Cup.