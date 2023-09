Abodi: "Ryder Cup da valorizzare per lo sviluppo del golf in Italia"

"La Ryder Cup lancia un messaggio da saper valorizzare. Ho sempre pensato che un grande avvenimento debba esprimere l'eccellenza organizzativa e prestazionale, ma anche spalancare la porta allo sviluppo del golf in Italia". Lo ha dichiarato il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dei campionati di pallanuoto di Serie A1 al Foro Italico.

"Dopo essermi occupato della Ryder Cup, adesso mi occupo del dopo Ryder. Questo grande avvenimento oltre ad attribuire prestigio e svolgere una funzione nella diplomazia internazionale per il suo format così affascinante, comunque si deve sviluppare in Italia come successo in altre nazioni che hanno saputo fare del golf un fattore di attrazione di investimenti e del territorio con numeri impressionanti" ha aggiunto Abodi.

Le parole di Abodi Abodi ha poi concluso: "Penso che ne parleremo venerdì in un appuntamento con il ministero delle imprese e del made in Italy. Vogliamo mettere in campo soluzioni che consentano di far nascere un fondo che si occuperà dello sviluppo di infrastrutture golfistiche. Non è l'ingresso dello stato nel golf, ma la volontà di far nascere una progettualità per poi lasciarla ai privati, superando nella fase iniziale le difficoltà di carattere burocratico".

