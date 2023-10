Golf, Malagò: "Ryder Cup evento sportivo più seguito di sempre in Italia"

"La Ryder Cup appena finita? É stata una scommessa vinta, oltre che la dimostrazione che questa è la giusta strada, perché l'evento comporterà più di un miliardo di euro certificato di ricaduta economica sul territorio. É stato l'evento sportivo più seguito della storia del nostro Paese". Così Giovanni Malagò , presidente del Coni, in un panel tenutosi durante il Festival delle Città, evento organizzato da Ali (autonomie locali italiane) a Roma, ha commentato il grande evento di golf appena andato in scena e vinto dall'Europa .

Malagò: "Caivano un casus belli"

Il numero uno del Coni si è poi soffermato poi sul caso di Caivano: "Si tratta di un casus belli. Ma vi assicuro che, pur senza le specifiche di Caivano, in Italia vi sono molti centri sportivi che versano in cattive condizioni. Con le risorse che abbiamo bisognerebbe fare non tante cose, ma mirate e soprattutto con le competenze giuste".