Non solo golf: al Constance Belle Mare Plage c'è uno sport per tutti, anche per i pigri

MAURITIUS - Ce n’è uno per cui non ci sono scuse. Anzi, ci sono due chilometri di spiaggia con i piedi immersi in una sabbia bianca e fine e in un’acqua che alterna sfumature del blu e del verde. Un modo salutare e sportivo per ammirare nella sua interezza e bellezza il Constance Belle Mare Plage della costa est di Mauritius . Il consiglio: una camminata all’alba e una all’ora del tramonto, per rendere il momento dedicato al movimento ancora più speciale. A questo nessuno può e deve dire di no.

Del golf si è già detto e ridetto, eppure “visitando” per esempio il Legend Golf Course – 18 buche par 72 immerse nella foresta tropicale – è impossibile non restare letteralmente affascinati. Come di fronte alla buca 17, non a caso la preferita dal progettista Hugh Baiocchi , che si affaccia su una splendida baia e di cui la baia stessa rappresenta l’ostacolo (o la sfida) più eccitante per gli appassionati. Ma non è l’unico a disposizione: ce n’è un altro, ribattezzato “ Links ” anch’esso a 18 buche che completa un’estensione di oltre 140 ettari. Un sogno per gli amatori e per chi vuole muovere i primi passi, un palcoscenico per i campioni come in occasione dell’ MCB Tour Championship che è in corso proprio questa settimana. Una macchia naturale che è uno spettacolo per chi guarda, figuriamoci per chi gioca.

E se per i più pigri, o per chi semplicemente in questo angolo di paradiso vuole godersi solo il rumore del mare e la vista della selvaggia e a suo modo elegante foresta tropicale, questo privilegiato percorso può bastare (e avanzare), per tutti gli altri c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tanto che probabilmente sarà addirittura difficile riuscire a provare tutto ciò che Constance mette a disposizione.

Nel cuore dell’Oceano Indiano, Constance non poteva non garantire anche un’ampia gamma di sport acquatici visto che la struttura è letteralmente protetta da una splendida barriera corallina. E anche qui c’è la soluzione per “i pigri”: un giro su una barca dal fondo a vetri, da cui ammirare facilmente coralli e pesci e, con una semplice pagnotta, vivere l’esperienza di dar loro da mangiare immersi nel blu dipinto di… verde. Un’infinità di pesci zebra e flaghfish. Ma non solo. Un giro in barca che può finire così o, invece essere solo il primo passo per lezioni o esperienze di snorkeling e scuba diving con equipaggiamento. Certi che lo stesso splendore che si respira in ogni angolo del Constance lo si ritrovi sui fondali che lo circondano. E se questo non bastasse, a completare la lista di tutti i modi in cui si può vivere questo splendido mare – oltre, naturalmente, a goderselo con gli occhi o immersi in cotanta cristallinità – ci sono kayak e pedalò oltre a sci d’acqua (che va per la maggiore), kitesurf e windsurf. Cui si aggiunge naturalmente la possibilità di vivere escursioni in catamarano o in barca veloce.

L’avevamo detto, non c’è tempo per tutto: anche perché a tutto questo vanno aggiunti quattro campi da tennis in erba sintetica e – per restare in tema – anche un mini golf con nove buche.

Il tutto, in un ambiente in cui davvero si respira la dolcezza della popolazione locale e un’attenzione totale a tutto. La sensazione – che diventa ogni volta una realtà – che ci sia una soluzione a ogni esigenza e che essa prima di quanto si ritenga possibile, venga soddisfatta. Forse il concetto di vacanza sta tutto racchiuso qui, oltre che nell’opportunità di praticare il proprio sport preferito in un angolo di mondo mozzafiato.