Allianz Young Talents, investire nello sport per i giovani

Investire nello sport per i giovani e nella loro crescita e formazione, non significa soltanto guardare al futuro ma di fatto progettare il presente. C’è un’iniziativa speciale che da ormai tre anni si rivolge proprio a loro, si chiama Allianz Young Talents e raggruppa e coinvoilge i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni appartenenti al club dei giovani di: Carimate, Castelconturbia, Margara, Rapallo, Royal Park I Roveri e Varese.

Il format dell'evento Il Royal Park I Roveri è la sede dove si è giocato, 180 ragazzi e ragazze, con la partecipazione di oltre 40 adulti tra professionisti e accompagnatori. Il format, unico nel suo genere, prevede differenti competizioni studiate in base al livello tecnico dei ragazzi. Si va da una gara su 18 buche per coloro che hanno un hcp inferiore a 36 a una su 9 buche più il contest sul putting green; anche i più piccoli hanno un programma dedicato, oltre alla gara di putting green per loro è prevista una gara su 9 buche con le partenze US kids.



Tantissimi premi, 32 coppe e 16 medaglie in tutto per le varie categorie di gioco, non ultimo il punteggio dei ragazzi contribuisce all’assegnazione del Challenge aggiudicatasi anche quest’anno dal Royal Park I Roveri. Il programma della giornata prevede la proiezione di un video con un saluto da parte di Edoardo Molinari, vice capitano di Ryder cup, e Silvio Grappassonni voce del golf di Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA