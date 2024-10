Il golf piange Franco Chimenti, il visionario della Ryder Cup

Il mondo dello sport e del golf sono stati investiti ieri dalla tragica notizia della scomparsa all’età di 85 anni di uno dei più grandi dirigenti dell’ultimo ventennio, il presidentissimo Franco Chimenti , recentemente rieletto per il quarto mandato al vertice della Federgolf, che dirigeva da 22 anni. Nato a Napoli il 7 agosto del 1939, Franco Chimenti è stato il presidente che ha avuto l’intuizione della Ryder Cup a Roma. Ha fatto crescere il golf sempre in Italia e ha portato lo scorso anno nella Capitale uno dei più grandi eventi sportivi su scala planetaria. In molti gli davano del visionario, ma da grande lottatore quale era ha sempre dimostrato con i fatti che riusciva a trasformare i suoi sogni, poi condivisi, in realtà. Ha saputo esaltare i “suoi” atleti di punta, coccolandoli e difendendoli anche nei momenti meno felici. Emblematica la sua intatta considerazione nei confronti di Matteo Manassero, nel cui ritorno ad alto livello ha sempre creduto.

La presidenza di Chimenti

Nobile e al contempo determinato, Franco Chimenti non “le mandava a dire” e sapeva confrontarsi con tutti, dal nuovo all’esperto dirigente di club, dal giovane emergente al grande giocatore affermato. Il suo era un entusiasmo contagioso e proprio su quello, abbinato alla competenza non solo di settore, ha costruito il suo lungo e luminoso percorso. Guardava sempre oltre e sapeva anticipare gli accadimenti. Una delle testimonianze in tal senso l’aveva data nel discorso di presentazione in occasione delle elezioni dello scorso settembre parlando del confronto: «Penso sia il sale della democrazia. Continuità non significa mancanza di innovazione e vi dico che la percezione del golf in Italia sta cambiando. La mia priorità per il prossimo quadriennio è sicuramente il turismo golfistico e ne ho parlato con il ministro Urso». Dopo la rielezione aveva ringraziato ed era ripartito con la carica che gli era propria: «È il mio ultimo mandato, questo è scontato - aveva precisato dopo aver ottenuto i due terzi dei voti necessari alla riconferma -. Ora andiamo avanti tutti insieme per lo sport che amo: il golf».

Nel ricordo di Chimenti

Il 20 dicembre 2021 aveva ricevuto il Collare d’Oro al merito sportivo - la massima onorificenza conferita dal Coni - a coronamento di una lunga e grande carriera da dirigente al servizio dello sport. Tante le testimonianze che si sono susseguite ieri nel ricordo del presidente. «Sono profondamente addolorato per la morte di Franco Chimenti, un grande amico, con il quale ho condiviso l’amore e l’impegno per il mondo dello sport. Franco è stata una figura di grande rilievo, che ha promosso con passione e competenza lo sport del golf rendendolo più accessibile, fino a portare a Roma la Ryder Cup. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari, siamo uniti nel dolore e tutti sentiremo la sua mancanza». Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

Sono arrivate le condoglianze da parte del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Provo grande dolore per la scomparsa di Franco Chimenti, storico presidente della Federazione Italiana Golf e grande figura dello sport italiano. Mi stringo al dolore della sua famiglia. Ci mancheranno la sua energia e positività». Il Prof. Chimenti era molto legato al Piemonte e al Governatore Alberto Cirio con il quale c’erano sempre state affinità nell’interpretare il golf e i grandi eventi quali mezzi per incrementare il turismo e valorizzare le grandi potenzialità di una regione: «Con la scomparsa di Franco Chimenti lo sport perde un uomo appassionato e di grande qualità e il Piemonte perde un punto di riferimento importante che è stato essenziale per ospitare in questo territorio competizioni golfistiche di alto livello e renderlo sempre più centrale per questo sport a livello internazionale».

La nota della FIG ed il ricordo di Molinari

Per gli atleti il ricordo è quello di Edoardo Molinari, grande protagonista sui campi di tutto il mondo e a Roma uno dei vicecapitani di Ryder Cup: «Ricorderò Franco sempre con grande affetto. È stato un presidente eccezionale e ha raggiunto grandi risultati durante i suoi mandati, arrivando addirittura ad ospitare la Ryder Cup in Italia, cosa che sarebbe stata impensabile fino a qualche anno fa».

Commozione nella nota ufficiale della FIG: «La Federazione Italiana Golf tutta si stringe all’immenso dolore della famiglia e piange la scomparsa di un dirigente imprescindibile e di un uomo di assoluto spessore, dai grandi valori umani, un esempio per tutti».