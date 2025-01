Tiger Woods lancia il golf del futuro: parte la lega tecnologica, ecco cos'è

Le sei squadre

Della nuova Lega fanno parte sei squadre: Atlanta Drive, Boston Common, Jupiter Links, Los Angeles, New York e The Bay Club. Si gioca tre-contro-tre sulle sei buche nelle competizioni a squadre oppure uno-contro-uno sulle nove buche. La proposta con una forte connotazione commerciale va incontro all'aumento dell'età media dei potenziali spettatori e al cambio di attitudine dei giovani, sempre meno attratti dallo sport giocato e più vicini al mondo dei videogames. Non si tratta del primo esperimento di "modernizzazione" di uno sport. Il successo del padel fa scuola: grande diffusione senza togliere praticanti al tennis. Ancora più simile l'esperienza della King's League che unisce videogiochi e calcio. Il futuro dirà chi ha ragione. Il golf è arrivato alle Olimpiadi ma la propria diffusione risulta comunque relegate a pochi stati. Chissà che la nuova "versione" non apra nuovi scenari. La nuova Lega comunque non intende andare in competizione con il PGA Tour.