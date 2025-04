L’impresa di McIlroy: trionfa al Master di Augusta e centra il Grande Slam  

Una giornata speciale quella di domenica 13 aprile per Rory McIlroy, numero due mondiale. Ha vinto con 277 colpi (-11) l’89ª edizione del Masters Tournament, primo major 2025 disputato sull’iconico percorso dell’Augusta National, ad Augusta in Georgia, ritagliandosi un posto ancora più di rilievo nella storia del golf. È infatti diventato il sesto giocatore a completare il “Grande Slam”, imponendosi in tu