Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf: da giovedì 26 a domenica 29 l’Open d’Italia

Su Sky Grappasonni e Scarpa

- Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour da. Sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario, in Toscanal’, che giunge alla 82ª edizione a 100 anni dal primo torneo italiano. Tutte le quattro giornate della tappa italiana andranno in onda insu

Il commento sarà affidato a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati. Inviati all’Argentario saranno Francesca Piantanida e Alessandro Lupi, che cureranno aggiornamenti e collegamenti con ospiti su Sky Sport 24. In programma, alla fine di ciascuna giornata, un magazine quotidiano “Speciale Golf Open d’Italia” in onda alle 23 giovedì e venerdì e alle 22.45 sabato e domenica su Sky Sport Golf. In totale saranno al via ben 156 giocatori, tra cui gli italiani Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Filippo Celli. Tra le stelle internazionali si segnalano cinque tra i migliori dieci dell’ordine di merito del percorso: l’inglese John Parry, il norvegese Kristoffer Reitan, il neozelandese Daniel Hillier, il francese Martin Couvra e il sudafricano Shaun Norris.