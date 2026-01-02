Tuttosport.com
Crans-Montana, l'Italia piange la sua promessa del golf: chi era Emanuele Galeppini

Il giovane golfista tra le vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. La Federazione: "Portava con sé passione e valori autentici"
2 min
Crans-Montana, l'Italia piange la sua promessa del golf: chi era Emanuele Galeppini© Federgolf

Anche Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf, è tra le vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana. Il ragazzo di 16 anni, nato a Genova ma residente a Dubai, si trovava alla festa al 'Constellation', il locale dov'è divampato l'incendio della scorsa notte. Proprio ieri il padre del ragazzo aveva lanciato l'appello a TgCom per cercare il giovane, che aveva avuto l'ultimo contatto con la famiglia al telefono alla mezzanotte. Ora, però, è arrivata la triste notizia.

Il messaggio della Federazione

E anche la Federazione italiana golf ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul sito sito ufficale e sui canali social: "La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori" si legge nella nota.

 

 

 

