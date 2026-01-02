Manca ancora l'esame del Dna per confermare che Emanuele Galeppini sia la prima vittima italiana della strage di Crans Montana in Svizzera. Lo zio ha dichiarato che è ancora tra i dispersi. La notizia del decesso era stata data dalla Federgolf per cui il ragazzo originario della Liguria è tesserato. Il cellulare del ragazzo - secondo alcune fonti - sarebbe stato trovato all'obitorio dove vengono portati i cadaveri delle vittime della tragedia ma si attende l'esame sui resti a lui attributi per l'ufficialità.