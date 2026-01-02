Tuttosport.com
Crans-Montana, la Federgolf: "Emanuele nei nostri cuori". Lo zio: "È ancora tra i dispersi"

Manca ancora l'esame del Dna per confermare che il giovane Galeppini, promessa del golf azzurro, sia la prima vittima italiana della strage di Crans Montana in Svizzera
Crans-Montana, la Federgolf: "Emanuele nei nostri cuori". Lo zio: "È ancora tra i dispersi"© Federgolf

Manca ancora l'esame del Dna per confermare che Emanuele Galeppini sia la prima vittima italiana della strage di Crans Montana in Svizzera. Lo zio ha dichiarato che è ancora tra i dispersi. La notizia del decesso era stata data dalla Federgolf per cui il ragazzo originario della Liguria è tesserato. Il cellulare del ragazzo - secondo alcune fonti - sarebbe stato trovato all'obitorio dove vengono portati i cadaveri delle vittime della tragedia ma si attende l'esame sui resti a lui attributi per l'ufficialità.

Il messaggio della Federazione

La Federazione italiana golf aveva pubblicato un messaggio di cordoglio sul sito sito ufficale e sui canali social: "La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori" si legge nella nota.

 

 

 

