Tragedia di Crans-Montana, il mondo dello sport piange i suoi atleti: proclamato minuto di silenzio

Anche lo sport paga il suo tragico tributo alla spaventosa strage di Crans Montana , causata dal rogo nel locale che nella notte di Capodanno ha provocato, al conto attuale, quaranta morti e oltre cento feriti. E tra le vittime sembra esserci anche Emanuele Galeppini , sedicenne promessa del golf italiano. L’annuncio è stato dato dalla Federgolf , con un comunicato diffuso ieri mattina, anche se uno dei famigliari ha dichiarato di stare ancora attendendo il test del dna per avere la certezza della scomparsa. Uno degli aspetti più disumani della tragedia è, infatti, la difficoltà nel riconoscere l’identità dei cadaveri perché carbonizzati. Per questo l’elenco dei dispersi non è ancora definitivo e quello dei feriti ha preso corpo con difficoltà nel corso delle successive 48 ore, anche perché molti degli ustionati sono stati ridistruibiti su più ospedali, fra cui anche il Niguarda di Milano . E nelle ore successive alla tragedia è emerso che c’erano tanti sportivi nel locale “Le Costellation”, nel seminterrato del quale è scoppiato l’incendio, a causa di candeline fiammeggianti poste sulle bottiglie di Champagne che hanno incendiato il soffitto ricoperto da materiale infiammabile. C’è, per esempio, ansia per un nutrito gruppo di giovani calciatori delle giovanili del Lutry, società svizzera. Fra i dispersi, secondo la stampa locale, ci sarebbero infatti membri della formazione Under 17 del Football Club Lutry . I giovani avevano prenotato nel locale un tavolo per una dozzina di persone. Un componente della squadra risulta fra i feriti, ma almeno quattro elementi mancherebbero ancora all’appello.

Dos Santos è gravemente ustionato, trasferito in elicottero in Germania

Fuori pericolo, invece, il lussemburghese della Primavera del Pescara Eliot Thelen, ricoverato e subito dimesso: "Ho visto cose orribili. Il mio migliore amico deve farsi operare - ha aggiunto - e un’altra amica è in rianimazione. Non mi sento bene". Insieme a lui c’era il connazionale Tahirys Dos Santos che milita nel Metz ed è ricoverato in condizioni critiche, anche se è stato scollegato dal respiratore, segno di una lieve ripresa, pur rimanendo in terapia intensiva nel reparto “grandi ustionati”. Il suo agente Christophe Hutteau ha spiegato: "Il dato positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova". Mentre il Metz ha emesso un comunicato: "Dos Santos è gravemente ustionato, è stato trasferito in elicottero in Germania dove è attualmente in cura. Il club desidera fornire tutto il sostegno alla sua famiglia. Il calciatore è stato trasferito all’ospedale di Mercy, vicino casa sua, dove si trova attualmente ricoverato".

Un minuto di di silenzio su tutti i campi in Italia

La notizia del coinvolgimento di molti sportivi, e di un italiano in particolare, ha spinto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a invitare le federazioni nazionali ad osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, "per commemorare le vite dei giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno". E anche in Svizzera, la manifestazione “Sport Awards”, che celebra l’anno e che sarebbe dovuta andare in onda in diretta da Zurigo non si svolgerà per «rispetto a solidarietà», dopo i fatti di Capodanno. Crans Montana è sempre stata e resta una località molto legata allo sport. In passato sono state scritte pagine storiche dello sci alpino e, a fine mese (30/31 e 1 febbraio), sarà la sede dell’ultima tappa di Coppa del Mondo femminile a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina su una delle piste più amate da Federica Brignone che, tra l’altro, dovrebbe gareggiare. Inoltre sarà la sede dei Mondiali di sci dell’anno prossimo.