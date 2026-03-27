Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successo

Sono ore di apprensione per Tiger Woods, rimasto coinvolto in un grave incidente con la propria auto. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, la leggenda del golf si trovava a bordo del mezzo quando verso le ore 14 si è ribaltato per le strade di Jupiter Island, Florida, nei pressi della propria abitazione. Non sono ancora note le condizioni di Woods, che già nel 2021 era rimasto ferito a una gamba in un incidente in California.
Il palmarès di Woods
Questi tutti gli ori nella bacheca stellare del campione classe '75:
- The Masters: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019
- PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007
- U.S. Open: 2000, 2002, 2008
- The Open Championship: 2000, 2005, 2006