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Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successo

Sono ore di apprensione per il campione classe '75, rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi della propria abitazione in Florida
1 min
Tiger Woods
Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successo© EPA

Sono ore di apprensione per Tiger Woods, rimasto coinvolto in un grave incidente con la propria auto. Stando a quanto riportato dalle autorità locali, la leggenda del golf si trovava a bordo del mezzo quando verso le ore 14 si è ribaltato per le strade di Jupiter Island, Florida, nei pressi della propria abitazione. Non sono ancora note le condizioni di Woods, che già nel 2021 era rimasto ferito a una gamba in un incidente in California.

Il palmarès di Woods

Questi tutti gli ori nella bacheca stellare del campione classe '75:

  • The Masters: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019
  • PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007
  • U.S. Open: 2000, 2002, 2008
  • The Open Championship: 2000, 2005, 2006

 

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