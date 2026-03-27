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Tiger Woods, spaventoso incidente: l'arresto e poi il rilascio su cauzione per la leggenda del golf

Il campione classe '75 è rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi della propria abitazione in Florida: cosa è successo
2 min
Tiger Woods
Tiger Woods, spaventoso incidente: l'arresto e poi il rilascio su cauzione per la leggenda del golf © EPA

Tiger Woods è stato arrestato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza in Florida per poi essere rilasciato su cauzione a seguito delle otto ore di detenzione previste dalla legge dello stato americano. Secondo le ricostruzioni, il campione di golf stava guidando una Land Rover e ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. La collisione ha causato il ribaltamento del veicolo di Woods su un lato. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha spiegato lo sceriffo, Woods mostrava segni di alterazione.

Il rilascio su cauzione

L’indagine ha rivelato che lo sportivo sembrava guidare in modo irregolare nei momenti precedenti all’incidente. Lo sceriffo ha aggiunto che Woods non era sotto l’effetto dell’alcol. “Woods ha effettuato un test dell’etilometro, risultato zero assoluto, ma quando gli abbiamo chiesto l’analisi delle urine, si è rifiutato, e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza”, ha dichiarato. Lo sportivo non ha riportato ferite nell’incidente. Dopo otto ore in custodia, come previsto dalle leggi della Florida, Tiger Woods è stato rilasciato su cauzione. Di Woods ha parlato da Miami il presidente degli Usa, Donald Trump: "Mi dispiace molto. Ha delle difficoltà. C'è stato un incidente, ed è tutto ciò che so. E' un mio caro amico, una persona straordinaria, un uomo incredibile. Ma ha delle difficoltà"

Il palmarès di Woods

Questi tutti gli ori nella bacheca stellare del campione classe '75:

  • The Masters: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019
  • PGA Championship: 1999, 2000, 2006, 2007
  • U.S. Open: 2000, 2002, 2008
  • The Open Championship: 2000, 2005, 2006

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