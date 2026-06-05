"Sogno il Master e l’Open d’Italia"

Gregorio De Leo e il golf nel destino. È proprio il caso di dirlo fotografando uno dei volti nuovi del movimento italiano e internazionale. Biellese, classe 2000, in stagione ha già centrato quattro top10 nel massimo circuito europeo (DP World Tour), l’ultima domenica scorsa con quarto posto nell’Austrian Alpine Open. Il piemontese aveva già colto l’ottava piazza nel Soudal Open, la settima nel Turkish Airlines Open e la nona nel Qatar Masters. In