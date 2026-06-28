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Open d’Italia per tre. Che favola Ponzano

Il miglior italiano è Migliozzi (9°), ma stupisce l’amateur torinese che viaggia a ridosso della top10
Roberto Bertellino
1 min
Open d’Italiaponzanomolinari
Open d’Italia per tre. Che favola Ponzano© Getty Images

È ancora aperto a più opzioni, per quanto riguarda la lotta per il titolo, il Ds Automobiles 83° Open d'Italia al Golf Club Torino. Clima rovente ieri, nella terza giornata, che ha riservato diverse sorprese in particolare nelle seconde nove buche giocate dai migliori. Eclatante il giro di Joaquin Niemann che si è portato a -19 nella prima parte del giro, con quattro colpi di vantaggio sui rivali più prossimi, e sembrava avviato ad un nuovo assolo. L

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