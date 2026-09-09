Alessandra Fanali è la nuova Golf Ambassador di Constance Hotels & Resorts

Mauritius, settembre 2026 - Constance Hotels & Resorts è orgogliosa di annunciare la collaborazione con la golfista professionista italiana Alessandra Fanali , che entra nella famiglia del brand mauriziano in qualità di Golf Ambassador . Una collaborazione che conferma il forte legame del brand con il mondo del golf e il suo impegno concreto nella promozione e nello sviluppo del golf femminile a livello internazionale.

La partnership nasce da una condivisione di valori quali eccellenza, dedizione e capacità di creare connessioni autentiche. Il percorso sportivo di Alessandra Fanali, caratterizzato da una costante crescita professionale e da una visione internazionale, riflette perfettamente l’identità di Constance Hotels & Resorts.

Tra i talenti più promettenti del panorama golfistico europeo, Fanali compete nel Ladies European Tour (LET). Dopo l’esperienza universitaria negli Stati Uniti con l’Arizona State University, è diventata professionista nel 2022, distinguendosi rapidamente nel circuito internazionale grazie a risultati di rilievo, tra cui due prestigiosi secondi posti al Ladies Italian Open e al Magical Kenya Ladies Open.

Nel suo nuovo ruolo di Golf Ambassador, Alessandra Fanali rappresenterà Constance Hotels & Resorts durante eventi, iniziative e attività dedicate al golf e al lifestyle del brand, contribuendo a valorizzare e promuovere le esperienze esclusive offerte dal gruppo nelle sue destinazioni nell’Oceano Indiano.

Per Constance Hotels & Resorts, questa collaborazione rappresenta una naturale evoluzione di una lunga tradizione nel mondo del golf. «Il golf è parte integrante della storia di Constance Hotels & Resorts, dai nostri campi da campionato ai tornei internazionali che sosteniamo con orgoglio nell’Oceano Indiano», ha dichiarato Jean-Jacques Vallet, CEO di Constance Hospitality. «Accogliere Alessandra Fanali come Golf Ambassador rappresenta un ulteriore passo in questo percorso. Il suo talento, la sua professionalità e il suo profilo internazionale incarnano perfettamente i valori che desideriamo esprimere attraverso le nostre partnership».

Per Alessandra Fanali, entrare a far parte di Constance Hotels & Resorts significa anche aprire un nuovo capitolo che va oltre il campo da golf. «Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Constance Hotels & Resorts come Golf Ambassador», ha dichiarato. «Questa partnership rappresenta una splendida opportunità per unire la mia passione per il golf a destinazioni affascinanti, un’ospitalità autentica e esperienze capaci di lasciare un segno. Non vedo l’ora di condividere questo viaggio insieme a Constance».

Con questa nuova partnership, Constance Hotels & Resorts rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel mondo del golf, investendo in collaborazioni autentiche e di lungo periodo che celebrano lo sport, il viaggio e l’eccellenza dell’ospitalità.