Alessandra Fanali è la nuova Golf Ambassador di Constance Hotels & Resorts

Mauritius, settembre 2026 - Constance Hotels & Resorts è orgogliosa di annunciare la collaborazione con la golfista professionista italiana Alessandra Fanali, che entra nella famiglia del brand mauriziano in qualità di Golf Ambassador. Una collaborazione che conferma il forte legame del brand con il mondo del golf e il suo impegno concreto nella promozione e nello sviluppo del golf femminile a livello internazionale.
La partnership nasce da una condivisione di valori quali eccellenza, dedizione e capacità di creare connessioni autentiche. Il percorso sportivo di Alessandra Fanali, caratterizzato da una costante crescita professionale e da una visione internazionale, riflette perfettamente l’identità di Constance Hotels & Resorts.
Tra i talenti più promettenti del panorama golfistico europeo, Fanali compete nel Ladies European Tour (LET). Dopo l’esperienza universitaria negli Stati Uniti con l’Arizona State University, è diventata professionista nel 2022, distinguendosi rapidamente nel circuito internazionale grazie a risultati di rilievo, tra cui due prestigiosi secondi posti al Ladies Italian Open e al Magical Kenya Ladies Open.
Nel suo nuovo ruolo di Golf Ambassador, Alessandra Fanali rappresenterà Constance Hotels & Resorts durante eventi, iniziative e attività dedicate al golf e al lifestyle del brand, contribuendo a valorizzare e promuovere le esperienze esclusive offerte dal gruppo nelle sue destinazioni nell’Oceano Indiano.
Per Constance Hotels & Resorts, questa collaborazione rappresenta una naturale evoluzione di una lunga tradizione nel mondo del golf. «Il golf è parte integrante della storia di Constance Hotels & Resorts, dai nostri campi da campionato ai tornei internazionali che sosteniamo con orgoglio nell’Oceano Indiano», ha dichiarato Jean-Jacques Vallet, CEO di Constance Hospitality. «Accogliere Alessandra Fanali come Golf Ambassador rappresenta un ulteriore passo in questo percorso. Il suo talento, la sua professionalità e il suo profilo internazionale incarnano perfettamente i valori che desideriamo esprimere attraverso le nostre partnership».
Per Alessandra Fanali, entrare a far parte di Constance Hotels & Resorts significa anche aprire un nuovo capitolo che va oltre il campo da golf. «Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Constance Hotels & Resorts come Golf Ambassador», ha dichiarato. «Questa partnership rappresenta una splendida opportunità per unire la mia passione per il golf a destinazioni affascinanti, un’ospitalità autentica e esperienze capaci di lasciare un segno. Non vedo l’ora di condividere questo viaggio insieme a Constance».
Con questa nuova partnership, Constance Hotels & Resorts rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nel mondo del golf, investendo in collaborazioni autentiche e di lungo periodo che celebrano lo sport, il viaggio e l’eccellenza dell’ospitalità.