Riparte la corsa degli azzurri

TORINO - Torna sul ghiaccio la Nazionale Italiana di hockey . Domani, alle ore 15 presso la Tüskecsarnok Ice Hall di Budapest, il Blue Team incrocerà le stecche con la Nazionale dell’Ucraina, per il match d’apertura del girone B del Sárközy Tamás Memorial Tournament. Coach Mike Keenan deciderà domani, dopo il pregara mattutino, la formazione da schierare nella sua prima partita sul pancone azzurro. A sua disposizione ci saranno 3 portieri, 10 difensori e 16 attaccanti: «Questo torneo servirà soprattutto a osservare i giocatori in diverse situazioni sul ghiaccio. E’ l’inizio di un lungo processo, che ha come obiettivo in primis i Mondiali di 1ª Divisione in Gran Bretagna, fino ad arrivare alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026» .

L'AVVERSARIO

L’Ucraina è reduce da un terzo posto ottenuto ai Mondiali di 1ª Divisione Gruppo B, in cui era retrocessa nel 2017 senza più riuscire fare ritorno in Gruppo A. L’ultimo confronto in competizioni ufficiali con il Blue Team è datato 20 aprile 2015, proprio nei Mondiali di Gruppo A, quando gli Azzurri si imposero per 2 a 1 con il goal all’overtime di Marco Insam. Poi le due formazioni si sono affrontate in due Euro Ice Hockey Challenge: il 9 febbraio 2017 in Polonia, con la vittoria dell’Ucraina per 4 a 3 all’overtime, e il 12 novembre 2021, in Ungheria, con il Blue Team vittorioso con lo stesso risultato ai tiri di rigore. L’Italia ha un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Dopo gli ucraini, l’Italia se la vedrà contro la Slovenia (venerdì 11 novembre, alle 18.30) e, nella giornata di domenica, con una tra Ungheria, Francia e Giappone, che disputeranno il girone A. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming pay-per-view (al costo di 3€ con telecronaca in inglese) all’indirizzo https://ersteligatv.hu/.