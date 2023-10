Gola tagliata dal pattino: muore Johnson, tragedia nell’hockey

Adam Johnson, il comunicato dei Panthers

Johnson aveva precedentemente giocato nella National Hockey League (NHL) del Nord America, disputando 13 partite per i Pittsburgh Penguins. Successivamente è passato alla Swedish Hockey League (SHL) per la stagione 2020-21 prima di giocare con l'Ontario Reign e i Lehigh Valley Phantoms nell'American Hockey League. Johnson ha vestito la maglia dell'Augsburger Panther in Germania prima di firmare per i Nottingham Panthers ad agosto. Proprio i Panthers hanno fatto sapere di essere "devastati" dalla tragedia: "Non lo dimenticheremo mai. Adam, il nostro numero 47, non era solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti ". L'Elite Ice Hockey League (EIHL) ha confermato che le partite di oggi in tutto il Regno Unito sono state rinviate "alla luce di questa notizia sconvolgente". L'Augsburger Panther ha dichiarato su X che osserverà un minuto di silenzio prima della partita di martedì contro il Dusseldorfer EG.