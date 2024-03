Dramma Keenan, lascia l'Italia di hockey su ghiaccio: gravi motivi di salute

A poco più di un mese dall’inizio del Campionato Mondiale di hockey su ghiaccio Divisione I Gruppo A di Bolzano , la direzione sportiva della Nazionale Italiana "apprende con dispiacere che l’head coach Mike Keenan non potrà presenziare all’evento per via di alcuni seri problemi di salute, che costringeranno l’allenatore a un intervento chirurgico e a un conseguente periodo di recupero. A coach Mike Keenan, da parte dello staff, della squadra e dell’intera Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, vanno i migliori auguri per una pronta guarigione". È quanto si legge in una nota della Fisg , che continua: "A guidare gli Azzurri nel corso della prossima rassegna iridata ci sarà quindi Mike Pelino , già associated coach, a cui sarà affiancato lo staff che ha fin qui seguito la selezione italiana, composto dagli assistant coaches Fabio Armani , Giorgio De Bettin e Diego Scandella e dal goalie coach David Jamieson . Con Pelino ci sarà anche un volto nuovo, quello di Perry Pearn ".

Italia, chi è Perry Pearn

Canadese classe 1951, Pearn ha alle spalle una lunghissima carriera da allenatore. Dopo aver svolto il ruolo di head coach per il Team Canada alla Spengler Cup del 1991 e per l’Ambrì-Piotta nella stagione 1993-94, è tornato in Nord America dove dal 1995 al 2017 ha rivestito il ruolo di assistente allenatore degli Ottawa Senators (otto stagioni), Winnipeg Jets, New York Rangers, Montreal Canadiens e Vancouver Canucks (tre stagioni per ogni franchigia). Nel 2018 ha guidato il Canada femminile al Campionato Mondiale, per poi tornare come assistant coach in KHL, con l’Avtomobilist Yekaterinburg. L’anno scorso, infine, l’esperienza come head coach del Giappone, durante la quale ha portato i nipponici proprio alla promozione in Gruppo A con cinque vittorie in cinque partite.

Hockey, il Mondiale di Bolzano

Il Mondiale di Bolzano si terrà dal 28 aprile al 4 maggio e a contendersi i due posti per la Top Division insieme all’Italia ci saranno Corea del Sud, Giappone, Romania, Slovenia e Ungheria. Il prossimo 7 aprile gli Azzurri inizieranno il camp ufficiale che li proietterà al grande impegno. Prima dell’esordio, previsto per domenica 28 aprile contro la Romania, sono state programmate cinque amichevoli: due contro la Francia il 13 e 14 aprile a Megève e Aosta, due contro la Corea del Sud il 20 e 24 aprile a Egna e una contro l’Ungheria il 23 aprile a Merano.