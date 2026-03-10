HCB Südtirol Alperia e HC Falkensteiner Val Pusteria ai playoff: diretta gratis su Dazn  

Le partite in trasferta delle due formazioni saranno trasmesse in diretta gratuita su Dazn Italia , grazie al progetto ICE Hockey Media Italy , che negli ultimi mesi ha contribuito a portare sempre più visibilità al campionato anche nel nostro Paese. La prima diretta è in programma stasera alle 19.15 con Red Bull Salzburg contro HC Falkensteiner Val Pusteria, gara 1 dei quarti di finale. Un appuntamento che arriva dopo l’attenzione internazionale generata dall’hockey su ghiaccio alle Olimpiadi e che segna l’inizio della fase decisiva della stagione in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

I commenti dei protagonisti

Per le dirette Dazn, Luca Tommasini e con il commento tecnico di Fabio Larcher seguiranno l’HCB Südtirol Alperia, mentre Thomas Laconi racconterà l’HC Falkensteiner Val Pusteria con Armin Hofer al commento tecnico. Tommasini, reduce dal commento della finale olimpica di hockey su ghiaccio, sottolinea: "Grazie ai Giochi di Milano Cortina l’hockey su ghiaccio è stato sotto i riflettori del mondo, mostrando anche al grande pubblico italiano la velocità, la tecnica e l’intensità che rendono questo sport unico. Lo spettacolo però non finisce qui e i tifosi possono godere delle emozioni della ICEHL. A noi il compito di far rivivere a chi guarda da casa quell’adrenalina e quella velocità che rendono l’hockey uno degli sport più spettacolari da raccontare”. Coordinamento e produzione sono affidati a Wolfgang Tschager per ICE Hockey Media Italy.

Per l’HCB Südtirol Alperia la serie dei quarti di finale contro l’HK Olimpija Ljubljana rappresenta un’altra occasione per confermarsi tra le realtà più solide della ICE Hockey League. «I playoff sono sempre il momento più intenso e affascinante della stagione. Per noi è importante affrontare questa fase con grande determinazione, sapendo anche quanto conti poter offrire ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati la possibilità di seguire da vicino questo cammino», sottolinea il ceo biancorosso Dieter Knoll.

Grande attesa anche in casa HC Falkensteiner Val Pusteria, chiamata alla sfida contro i campioni in carica del Red Bull Salzburg. «Sappiamo quanto sia forte Salisburgo e quanto valore abbia questa sfida contro i campioni in carica. Per una realtà in crescita come la nostra, essere protagonisti in un quarto di finale così prestigioso rappresenta un passaggio importante e una grande occasione di visibilità per tutto il nostro percorso», evidenzia il presidente Erich Falkensteiner.

Il progetto ICE Hockey Media Italy ha già registrato numeri importanti di pubblico online e ha ricevuto anche il riconoscimento della stessa ICE Hockey League per il contributo allo sviluppo mediatico del campionato.

Con due squadre italiane in corsa e le partite visibili gratuitamente in streaming, i playoff della ICE Hockey League promettono così di portare l’hockey su ghiaccio sempre più vicino al pubblico italiano.