In diretta su Dazn la finale Ice Hockey League: il Pusteria sfida Graz

Da una parte la prima della regular season, dall’altra la quinta. I Graz99ers hanno dominato il campionato sin dall’inizio, chiudendo al primo posto e imponendosi nei playoff con un percorso praticamente perfetto: 4 a 0 nei quarti di finale e 4 a 0 in semifinale. Dall’altra parte, il Pusteria ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente. Dopo aver eliminato con un incredibile sweep i campioni in carica di Salisburgo, i Lupi hanno superato Ljubljana in semifinale per 4 a 1, dimostrando solidità, entusiasmo e una crescita costante.

- È la finale delle prime volte, ed è già storia. L’conquista per la prima volta l’accesso alla finale della Ice Hockey League e sfida iin una serie che promette spettacolo ed emozioni. La serie prenderà il via il 15 aprile a Graz (ore 19:45), con gara 1 trasmessa gratuitamente in Italia su Dazn. Sempre sulla piattaforma leader globale nell’intrattenimento sportivo saranno visibili anche gara 3 (19 aprile, ore 16:30) e gli sviluppi della serie.

Welcome to Hockey Valley

In Val Pusteria si respira qualcosa di speciale. Non è solo una finale, è un momento che unisce un intero territorio. Una vallata viva, con decine di migliaia di abitanti, che si riconosce nella propria squadra e che ora sogna in grande. Dopo le emozioni regalate da Jannik Sinner, è ancora lo sport a portare la Val Pusteria sotto i riflettori. Qui l’hockey non è solo uno sport. È identità, appartenenza, comunità e oggi più che mai, è un sogno che può diventare realtà. A Brunico è già tutto pronto per vivere questo momento storico. Le gare 2 e 4, in programma alla Intercable Arena, sono andate sold out in pochissimo tempo, già all’apertura delle casse. Per permettere a tutti di partecipare, la società ha organizzato un grande public viewing in centro città. Il Tschurtschenthaler Platz si trasformerà in una vera e propria fan zone, con maxischermo per seguire tutte le partite della serie, sia in casa che in trasferta.

“Viviamo un sogno e vogliamo continuare a farlo. Ci stiamo preparando per viverlo con la passione di questo pubblico e dei nostri sponsor, che ci hanno dato la spinta per arrivare fino a qua”, sottolinea Jochen Schenk, ceo della società. Un’iniziativa pensata per coinvolgere l’intera valle e rendere accessibile a tutti un evento unico, con un forte legame anche con il settore giovanile.

Un progetto che porta l’hockey in tutta Italia

La finale sarà visibile gratuitamente in tutta Italia grazie alla collaborazione con Dazn, partner della lega, che trasmetterà gara 1 e gara 3 della serie. Uno sforzo importante per dare visibilità a questo sport e a un territorio che vive l’hockey con passione autentica, portando le emozioni della finale nelle case di tutta Italia.

Una finale da raccontare

A raccontare questa storica e inedita finale saranno Thomas Laconi e Armin Hofer, pronti a guidare il pubblico attraverso ogni momento della serie. Tutto è pronto per una sfida che assegnerà un nuovo nome alla Karl Nedwed Trophy. Da una parte la solidità e la profondità di Graz, dall’altra l’entusiasmo e la fame di un Pusteria che non vuole smettere di sognare. La finale può cominciare e tutta una valle è pronta a viverla insieme.