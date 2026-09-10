Il grande hockey italiano della ICE Hockey League torna su Dazn 

Si parte subito con il botto, con tre dirette nelle prime giornate di campionato: il 20 settembre, alle ore 16:00, verrà trasmessa la sfida tra Linz e Milano, il 23 settembre alle 18:30 quella tra Graz99ers e HCB, mentre la prima diretta del Val Pusteria è fissata per il 30 settembre, quando alle ore 18:30 anche i gialloneri saranno ospiti dei 99ers. Avviato due stagioni fa, il progetto entra oggi in una nuova fase: l’ingresso di Milano porta a tre le rappresentanti italiane e amplia la copertura nazionale della competizione. Dopo l’attenzione generata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la partnership punta a trasformare questo slancio in un interesse sempre più stabile per l’hockey su ghiaccio in tutto il Paese. Con il suo investimento nell’hockey, Dazn conferma così il proprio impegno nel valorizzare e far crescere questo sport, portandolo anche in questa stagione a un pubblico sempre più ampio di appassionati. Un impegno che si inserisce in una proposta sportiva sempre più ricca e diversificata, che riunisce sulla piattaforma alcuni dei più importanti eventi e diritti premium dello sport italiano e internazionale: dal grande calcio, con tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT e LaLiga EA SPORTS, al volley femminile e maschile italiano e internazionale, fino alla grande boxe, al meglio del Fighting internazionale, alla NFL e all’ampia offerta di Eurosport, con i grandi appuntamenti del tennis, del ciclismo, degli sport invernali e tanto altro ancora.

La ICE Hockey League

Con l’ammissione del Milano Hockey Club, la lega transfrontaliera sale a 14 squadre provenienti da quattro Paesi: Austria, Italia, Ungheria e Slovenia. Le formazioni italiane diventano tre e ciascun club disputerà 52 partite di regular season. Negli anni la ICEHL ha consolidato il proprio profilo internazionale, affermandosi tra i campionati di riferimento dell’hockey europeo.

L’HCB Alto Adige Alperia

Il Bolzano, 19 volte campione d’Italia e due volte vincitore della ICE Hockey League (2014 e 2018), si prepara alla sua quattordicesima stagione nel campionato transfrontaliero. La squadra è stata affidata al finlandese Antti Karhula, già protagonista in ICEHL sulle panchine di Fehérvár e Olimpija Ljubljana. Il roster biancorosso unisce giocatori di grande esperienza internazionale a un nucleo di giovani italiani chiamati a trovare spazio e responsabilità nel corso della stagione, davanti a un pubblico che l’anno scorso si è rivelato da record (media presenze di 3.375 spettatori a partita in regular season).

Dieter Knoll, amministratore delegato HCB Alto Adige Alperia: “Siamo molto soddisfatti di poter proseguire e ampliare la collaborazione con Dazn. Per l’HCB e per tutto il movimento italiano è fondamentale riuscire a portare la ICE Hockey League sempre più fuori dai confini dei nostri territori tradizionali e raggiungere un pubblico nazionale. L’ingresso di Milano rappresenta sotto questo aspetto un’opportunità importante e credo che, dopo l’attenzione generata dalle Olimpiadi, questo sia il momento giusto per continuare a investire sulla visibilità del nostro sport. Il progetto permette infatti a nuovi appassionati di avvicinarsi all’hockey e di scoprire un campionato di altissimo livello come la ICE Hockey League”.

L’HC Falkensteiner Pustertal

Entrato in ICEHL nel 2021, il club di Brunico affronta la sua sesta stagione nella lega dopo avere raggiunto, nel 2025/26, la prima finale della propria storia nel campionato transfrontaliero. Un traguardo accompagnato da una partecipazione record: oltre 91.000 spettatori complessivi e una media di 2.947 presenze all’Intercable Arena. Confermato head coach Jason Jaspers, i Lupi hanno puntato sulla continuità del gruppo e su innesti mirati per consolidarsi ai vertici della competizione.

Erich Falkensteiner, presidente HC Falkensteiner Pustertal: “Le aspettative in Val Pusteria sono naturalmente enormi. La scorsa stagione è stata eccezionale. Ovviamente superarla sarà difficile. Dei traguardi stagionali abbiamo parlato con la direzione sportiva, gli allenatori e i giocatori: l'obiettivo è raggiungere i playoff, e poi vogliamo competere per il titolo. La presenza di Dazn in un campionato che si definisce sempre più internazionale è fondamentale e di grande aiuto. Con il Milano possiamo contare su una realtà nuova, con grande seguito. Siamo pronti!”.

Il Milano Hockey Club

Fondato nel 2026 e ammesso alla ICE Hockey League come quattordicesimo membro, il Milano Hockey Club riporta una squadra professionistica del capoluogo lombardo ai massimi livelli dell’hockey europeo. Il progetto, presieduto da Christof Leitner, comprende prima squadra, settore giovanile e movimento femminile. Sul piano sportivo il club si è affidato al direttore Viktor Szélig e all’esperienza di coach Doug Shedden; le gare casalinghe saranno disputate nella nuova Milan Ice Fiera Arena, nell’area di Rho Fiera.

Christof Leitner, presidente Milano Hockey Club: “Siamo molto felici della collaborazione con Dazn, che rappresenta una grande opportunità per dare visibilità al Milano Hockey Club e all’hockey italiano. Alla vigilia della nostra prima stagione in ICE Hockey League, poter raggiungere un pubblico ampio e rendere alcune delle nostre partite disponibili gratuitamente è particolarmente importante: vogliamo far conoscere il nostro progetto e avvicinare sempre più persone all’hockey su ghiaccio”.

Bruno Benedetto, Project Manager Ice.Hockey Media Italy: “Il valore di questo progetto sta soprattutto nel lavoro comune. Ice.Hockey Media Italy è una struttura che unisce le tre società italiane della ICE Hockey League, con l’obiettivo di mettere competenze, idee e opportunità al servizio della crescita dell’hockey italiano. Con Wolfgang Tschager, responsabile tecnico del progetto, e con il contributo diretto dei club stiamo costruendo un percorso condiviso per aumentare la visibilità dell’hockey, rafforzarne la presenza sui media e svilupparne sempre di più il potenziale commerciale. L’ingresso di Milano rafforza ulteriormente questa visione e amplia il nostro raggio d’azione a livello nazionale. Dopo l’attenzione generata da Milano Cortina 2026, abbiamo ora l’opportunità e la responsabilità di dare continuità a questo interesse, facendo conoscere sempre di più in tutta Italia uno sport eccezionale come l’hockey su ghiaccio e creando nuove opportunità per società, partner e pubblico”.

L’accesso su Dazn sarà anche in modalità GRATUITA!

I contenuti dedicati alla ICE Hockey League su Dazn non saranno riservati solo agli abbonati: tutte le 24 partite della regular season comprese nel progetto saranno visibili gratuitamente anche da chi non possiede un abbonamento a Dazn.