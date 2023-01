L'ippica italiana brilla al Prix d’Amérique, applaude il ministro Lollobrigida

PARIGI (FRANCIA) - Grande giornata per l'ippica italiana a Parigi, con quattro cavalli italiani al via del 'Prix d’Amérique' (la più importante corsa di trotto d'Europa, che si svolge tradizionalmente nell’ ippodromo di Vincennes). E il cavallo italiano 'Ampia Mede SM' si è classificato al secondo posto (dietro al francese 'Hooker Berry'), con grandissima soddisfazione di tutti gli italiani presenti compreso Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che ha presenziato alla corsa insieme al ministro francese Jean Christophe Combe. In una cornice di pubblico davvero spettacolare, con un'organizzazione degna dei migliori eventi sportivi, i colori italiani si sono fatti valere in in una corsa di gruppo 1, nella quale ha trionfato con 'Cocco Bfc' e in una corsa di gruppo 3 con 'Allegra Gifont'.